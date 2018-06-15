Лионель Месси
Лионель Месси в составе сборной Аргентины прибыл в Нижний Новгород 20 июня 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Нижний Новгород".
Самолет со Сборной Аргентины на борту приземлился в аэропорту "Стригино". "Уже завтра титулованная команда встретится на стадионе "Нижний Новгород" с хорватами. Надеемся, что в этот раз великий Марадона похвалит соотечественников", - добавляет пресс-служба.
Напомним, что сборная Хорватии прибыла в Нижний Новгород вечером 19 июня.
Напомним также, около 42,3 тысяч зрителей посмотрели матч Швеция - Республика Корея в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ на "Стадионе Нижний Новгород" 18 июня 2018 года. Всего в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей ЧМ. 18, 21 (Аргентина-Хорватия), 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа Чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+