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Спорт

Лионель Месси в составе сборной Аргентины прибыл в Нижний Новгород 20 июня

20 июня 2018 17:48  [1043] Спорт
Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: страница аэропорта "Стригино" в Facebook

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Лионель Месси в составе сборной Аргентины прибыл в Нижний Новгород 20 июня 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Нижний Новгород".

Самолет со Сборной Аргентины на борту приземлился в аэропорту "Стригино". "Уже завтра титулованная команда встретится на стадионе "Нижний Новгород" с хорватами. Надеемся, что в этот раз великий Марадона похвалит соотечественников", - добавляет пресс-служба.

Напомним, что сборная Хорватии прибыла в Нижний Новгород вечером 19 июня.

Напомним также, около 42,3 тысяч зрителей посмотрели матч Швеция - Республика Корея в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ на "Стадионе Нижний Новгород" 18 июня 2018 года. Всего в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей ЧМ. 18, 21 (Аргентина-Хорватия), 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа Чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

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