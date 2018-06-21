Капитан хорватской команды Лука Модрич стал лучшим игроком по итогам матча с Агентиной в Нижнем Новгороде Спорт

Капитан хорватской команды Лука Модрич стал лучшим игроком по итогам матча с Агентиной в матче группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ (группа D), проходящем на "Стадионе Нижний Новгород" 21 июня 2018 года.

Матч завершился ос счетом 3:0 в пользу Хорватии. На стадионе за ним наблюдали 43,3 тысячи человек при максимальной вместимости в 45 тысяч. Лука Модрич стал автором второго гола.

После матча он отметил, что самая главная цель достигнута – команда вышла из группы. "Но мы не должны быть слишком самоуверенными. Думаю, эта победа была полностью заслужена с нашей стороны. Первый гол, забитый во втором тайме после ошибки вратаря, для нас был просто подарком. Мы сыграли совершенную игру. И, я думаю, надо именно так грамотно выступать, когда играете с такой командой. Мы забили три мяча, и сейчас находимся на вершине, по крайней мере, в нашей группе", - добавил игрок.

Отвечая на вопрос о том, почему Хорватия сыграла так хорошо и чего не хватало со стороны Аргентины, Модрич подчеркнул, что это – коллективная игра.

Тренер хорватов Златко Далич остался очень доволен игрой своей команды, но отметил, что не нужно терять из виду необходимость реальной работы, которая стоит перед ней.

Сборная Хорватии перед игрой провела тренировочный матч на "Стадионе Нижний Новгород", в отличие от сборной Аргентины, которая этой возможностью не воспользовалась. "Конечно, наши тренировочные работы здесь были очень положительные. В последние несколько дней мы не занимались тактикой, я хотел как можно больше освободить игроков от такого стресса. Чтобы они просто вышли на поле, им было хорошо, им было приятно. Еще три месяца назад я сказал, что это будет решающим матчем", - отметил тренер.

Относительно впечатлений от города-организатора, он сказал, что у команды не было времени для осмотра достопримечательностей. "Мы здесь для футбола. Но мы хотели бы вернуться сюда во время 1/8 финала, там тоже игра будет в Нижнем Новгороде. У меня остались хорошие воспоминания, Хорватия побила Месси, Аргентину с тремя голами. В один прекрасный день я обязательно вернусь в Нижний Новгород в качестве туриста уже", - подытожил Далич.