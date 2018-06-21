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Сборная Аргентины проиграла матч Хорватии в Нижнем Новгороде 21 июня

21 июня 2018 22:50  [108] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сборная Аргентины проиграла Хорватии 0:3 в матче группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ (группа D), проходящем на "Стадионе Нижний Новгород" 21 июня 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Первый тайм закончился ничьей 0:0. Во втором тайме на 53 минуте счет открыл хорватский игрок Анте Ребич, на 80 минуте второй гол в ворота аргентинцев забил капитан хорватской команды Лука Модрич, в дополнительное время третий гол забил Иван Ракитич.

Это второй матч ЧМ, который проходит на новом нижегородском стадионе, рассчитанном на 45 тысяч человек. Первый матч, между Швецией и Республикой Корея, посетили 42,3 тысячи зрителей. На второй матч пришло 43.3 тысячи зрителей.

Всего в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей ЧМ: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

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