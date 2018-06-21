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ГУ МВД не зарегистрировало существенных нарушений на матче Аргентина-Хорватия в Нижнем Новгороде

22 июня 2018 13:02  [177] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГУ МВД по Нижегородской области сообщило об отсутствии нарушений во время матча Аргентина-Хорватия на "Стадионе Нижний Новгород" 21 июня 2018 года. Об этом сообщается на сайте управления.

"При проведении мероприятия существенных нарушений правопорядка не зафиксировано", - говорится в сообщении.

При этом в социальных сетях появилось видео, на котором несколько человек избивают болельщика сборной Хорватии. Были ли это фанаты аргентинской команды – не известно. Дерущихся быстро разняли русские и аргентинские болельщики.

Напомним, матч группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ (группа D) между сборными Хорватии и Аргентины состоялся в Нижнем Новгороде 21 июня. По его итогам Хорватия победила со счётом 3:0. После этого поражения, учитывая ничью с командой Исландии, команда Аргентины практически теряет шансы на выход в плей-офф.

Всего в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей ЧМ: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

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Теги:
МВД ЧМ-2018
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