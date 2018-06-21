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Общество

Диджеи Paul Oakenfold и Alexander Popov выступят на фан-фесте в Нижнем Новгороде 24 июня

22 июня 2018 19:07  [98] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Диджеи Paul Oakenfold и Alexander Popov выступят на фестивале болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде 24 июня. Об этом пресс-служба правительства региона 22 июня 2018 года.

В этот день на стадионе "Нижний Новгород" в 15:00 состоится матч между сборными Англии и Панамы.

Согласно информации, на площадке фестиваля 24 будет вестись трансляция этого матча, а также игр Япония – Сенегал в 18:00 и Польша – Колумбия в 21:00.

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года проходят матчи группового этапа Чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

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