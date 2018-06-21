Диджеи Paul Oakenfold и Alexander Popov выступят на фан-фесте в Нижнем Новгороде 24 июня

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Диджеи Paul Oakenfold и Alexander Popov выступят на фестивале болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде 24 июня. Об этом пресс-служба правительства региона 22 июня 2018 года.
В этот день на стадионе "Нижний Новгород" в 15:00 состоится матч между сборными Англии и Панамы.
Согласно информации, на площадке фестиваля 24 будет вестись трансляция этого матча, а также игр Япония – Сенегал в 18:00 и Польша – Колумбия в 21:00.
Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года проходят матчи группового этапа Чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.
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