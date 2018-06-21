Полиция проводит проверку по "несуществующему отелю" в Нижнем Новгороде Происшествия

Эмблема ЧМ по футболу 2018

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Полиция проводит проверку по "несуществующему отелю" в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте развития туризма и НХП Нижегородской области 22 июня 2018 года.

В департаменте подтвердили информацию о том, что несколько иностранных туристов, забронировавших номера в "Savinn Hotel", прибыв в Нижний Новгород на Чемпионат мира по футболу, не обнаружили такой гостиницы по указанному адресу: ул. Алексеевская, 13. На этом месте находится "Нижний Хостел", который не имеет отношения к данному "отелю".

"Туристам, забронировавшим номера в несуществующей гостинице по этому адресу была оказана помощь в подборе альтернативных вариантов размещения. Сотрудниками ГУ МВД России по Нижегородской области в настоящее время проводится проверка по инциденту", - рассказали в департаменте туризма.

Напомним, по данным на конец мая управление Роспотребнадзора по Нижегородской области наложило более 816 тысяч рублей штрафов на гостиницы за нарушения, связанные с приемом гостей в период Чемпионата мира по футболу 2018 года.