Диего Марадона опубликовал видео со встречей с воспитанником нижегородского "Олимпийца" Данияром Ахметжановым

Диего Марадона и Данияр Ахметжанов
Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона опубликовал на своей странице в Facebook видео, где он общается с воспитанником нижегородского "Олимпийца" Данияром Ахметжановым. Встреча состоялась на "Стадионе Нижний Новгород" в день матча Аргентина-Хорватия 21 июня 2018 года.
"С моим русским другом Данияром", - написал Марадона.
Юному нижегородцу удалось пообщаться с прославленным футболистом, обнять его и получить автограф. "Это мой самый любимый игрок всех времён. Я пересматривал все матчи, в которых он участвовал, в которых он забивал. Его знаменитая "рука Бога". Я до сих пор не могу поверить, это великолепно", - сказал Данияр.
Напомним, 21 июня в матче группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ сборная Аргентины проиграла команде Хорватии со счётом 0:3.
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