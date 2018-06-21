Диего Марадона опубликовал видео со встречей с воспитанником нижегородского "Олимпийца" Данияром Ахметжановым Спорт

Диего Марадона и Данияр Ахметжанов Фото: страница Диего Марадоны в Facebook

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона опубликовал на своей странице в Facebook видео, где он общается с воспитанником нижегородского "Олимпийца" Данияром Ахметжановым. Встреча состоялась на "Стадионе Нижний Новгород" в день матча Аргентина-Хорватия 21 июня 2018 года.

"С моим русским другом Данияром", - написал Марадона.

Юному нижегородцу удалось пообщаться с прославленным футболистом, обнять его и получить автограф. "Это мой самый любимый игрок всех времён. Я пересматривал все матчи, в которых он участвовал, в которых он забивал. Его знаменитая "рука Бога". Я до сих пор не могу поверить, это великолепно", - сказал Данияр.

Напомним, 21 июня в матче группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ сборная Аргентины проиграла команде Хорватии со счётом 0:3.