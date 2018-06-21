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Спорт

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим игроком по итогам матча с Панамой в Нижнем Новгороде

24 июня 2018 18:18  [63] Спорт
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Фото: Fifa.com

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим игроком по итогам матча с Панамой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Fifa.com.

Матч состоялся 24 июня. Он закончился со счетом 6:1 в пользу Англии. Гарри Кейн забил три гола. Два из трех голов он забил с пенальти.

За игрой на стадионе наблюдали 43,3 тысячи человек. Это был третий матч турнира на стадионе Нижнего Новгорода. Первый матч (Швеция – Республика Корея) посетили 42,3 тысячи человек, второй (Аргентина - Хорватия) – 43,3 тысячи человек.

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Теги:
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