Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим игроком по итогам матча с Панамой в Нижнем Новгороде Спорт

Гарри Кейн Фото: Fifa.com

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим игроком по итогам матча с Панамой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Fifa.com.

Матч состоялся 24 июня. Он закончился со счетом 6:1 в пользу Англии. Гарри Кейн забил три гола. Два из трех голов он забил с пенальти.

За игрой на стадионе наблюдали 43,3 тысячи человек. Это был третий матч турнира на стадионе Нижнего Новгорода. Первый матч (Швеция – Республика Корея) посетили 42,3 тысячи человек, второй (Аргентина - Хорватия) – 43,3 тысячи человек.