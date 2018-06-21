Гарри Кейн
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим игроком по итогам матча с Панамой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Fifa.com.
Матч состоялся 24 июня. Он закончился со счетом 6:1 в пользу Англии. Гарри Кейн забил три гола. Два из трех голов он забил с пенальти.
За игрой на стадионе наблюдали 43,3 тысячи человек. Это был третий матч турнира на стадионе Нижнего Новгорода. Первый матч (Швеция – Республика Корея) посетили 42,3 тысячи человек, второй (Аргентина - Хорватия) – 43,3 тысячи человек.
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