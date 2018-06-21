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Спорт

Англия выиграла 6:1 в матче с Панамой на "Стадионе Нижний Новгород" 24 июня

24 июня 2018 16:52  [116] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Англия выиграла 6:1 в матче с Панамой группового этапа (группа G) Чемпионата мира по футболу на "Стадионе Нижний Новгород" 24 июня 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Счет игры открыл англичанин Джон Стоунз на восьмой минуте, на 22-й минуте гол забил Гарри Кейн, на 36 минуте – Джесси Лингард, на 40 минуте вновь забил Джон Стоунз, в дополнительное время – снова Гарри Кейн. Во втором тайме он же забил на 62 минуте.

На 78 минуте первый и единственный мяч в ворота англичан забил панамец Фелипе Балой.

За матчем на стадионе наблюдали 43,3 тысячи человек.

Для Панамы Чемпионат мира FIFA 2018 - первый в истории. Главный тренер сборной Англии - Гарет Саутгейт, сборной Панамы - Эрнан Гомес.

Нижегородский стадион, рассчитанный на 45 тысяч мест, принимает третий матч ЧМ. Первый матч (Швеция – Республика Корея) посетили 42,3 тысячи человек, второй (Аргентина - Хорватия) – 43,3 тысячи человек.

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