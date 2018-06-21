Пропавший в Краснобаковском районе Нижегородской области восьмилетний мальчик найден погибшим 25 июня Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пропавший в Краснобаковском районе Нижегородской области восьмилетний мальчик найден погибшим 25 июня 2018 года. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр".

"Найден. Погиб", - сообщили волонтёры, подключившиеся к поиску 24 июня.

Напомним, ребёнок из посёлка Ветлужский ушел купаться на реку Ветлуга 21 июня, после чего пропал.