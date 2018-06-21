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Происшествия

Пропавший в Краснобаковском районе Нижегородской области восьмилетний мальчик найден погибшим 25 июня

25 июня 2018 09:05  [301] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пропавший в Краснобаковском районе Нижегородской области восьмилетний мальчик найден погибшим 25 июня 2018 года. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр".

"Найден. Погиб", - сообщили волонтёры, подключившиеся к поиску 24 июня.

Напомним, ребёнок из посёлка Ветлужский ушел купаться на реку Ветлуга 21 июня, после чего пропал.

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