Фото:
Пропавший в Краснобаковском районе Нижегородской области восьмилетний мальчик найден погибшим 25 июня 2018 года. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр".
"Найден. Погиб", - сообщили волонтёры, подключившиеся к поиску 24 июня.
Напомним, ребёнок из посёлка Ветлужский ушел купаться на реку Ветлуга 21 июня, после чего пропал.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+