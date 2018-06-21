Водитель "Лады" погиб при столкновении с каршеринговым автомобилем в центре Нижнего Новгорода 25 июня

Водитель "Лады" погиб в ДТП в центре Нижнего Новгорода ночью 25 июня 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил очевидец.
Согласно информации, в 04:50 на перекрёстке улиц Ванеева и Белинского произошло столкновение автомобилей Hyundai и ВАЗ 2107. В результате ДТП водитель перевернувшихся на крышу "Жигулей" погиб, есть ещё один пострадавший.
Как отмечают очевидцы в соцсетях, Hyundai был окрашен в цвета каршеринговой службы "Делимобиль".
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