Последние новости рубрики Спорт
25 июня 2018 10:03  [66] ГУ МВД не зарегистрировало нарушений на матче Англия-Панама в Нижнем Новгороде
24 июня 2018 19:16  [1087] Англичанин Харри Кейн стал лучшим игроком матча с Панамой и вышел в лидеры среди бомбардиров ЧМ
24 июня 2018 16:52  [1219] Англия выиграла 6:1 в матче с Панамой на "Стадионе Нижний Новгород" 24 июня
24 июня 2018 15:48  [1155] Панама проигрывает 0:5 по итогам первого тайма матча с Англией 24 июня
24 июня 2018 15:25  [189] Англичанин Харри Кейн забил второй гол в матче с Панамой 24 июня
24 июня 2018 15:11  [174] Англичанин Джон Стоунз открыл счет в матче с Панамой на "Стадионе Нижний Новгород"
24 июня 2018 14:57  [1200] Матч Англия – Панама стартовал на "Стадионе Нижний Новгород" 24 июня
23 июня 2018 20:40  [1385] Диего Марадона опубликовал видео со встречей с воспитанником нижегородского "Олимпийца" Данияром Ахметжановым
23 июня 2018 19:22  [1726] Сборная Англии прибыла в Нижний Новгород 23 июня
23 июня 2018 15:37  [1300] Сборная Панамы прибыла в Нижний Новгород 22 июня
Спорт

ГУ МВД не зарегистрировало нарушений на матче Англия-Панама в Нижнем Новгороде

25 июня 2018 10:03  [66] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГУ МВД по Нижегородской области сообщило об отсутствии нарушений во время матча Англия-Панама на "Стадионе Нижний Новгород" 24 июня 2018 года. Об этом сообщается на сайте управления.

"Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено", - говорится в сообщении.

Напомним, матч группового этапа (группа G) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ между сборными Англии и Панамы состоялся 24 июня в Нижнем Новгороде. Англия одержала победу со счётом 6:1. За матчем на стадионе наблюдали 43,3 тысячи человек.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph