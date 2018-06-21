ГУ МВД не зарегистрировало нарушений на матче Англия-Панама в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГУ МВД по Нижегородской области сообщило об отсутствии нарушений во время матча Англия-Панама на "Стадионе Нижний Новгород" 24 июня 2018 года. Об этом сообщается на сайте управления.

"Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено", - говорится в сообщении.

Напомним, матч группового этапа (группа G) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ между сборными Англии и Панамы состоялся 24 июня в Нижнем Новгороде. Англия одержала победу со счётом 6:1. За матчем на стадионе наблюдали 43,3 тысячи человек.