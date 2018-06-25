Фанаты Англии и Панамы после матча ЧМ в Нижнем Новгороде 24 июня Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Максим Моисеев

Англия в матче с Панамой группового этапа (группа G) Чемпионата мира по футболу на "Стадионе Нижний Новгород" 24 июня 2018 года выиграла 6:1.

Счет игры открыл англичанин Джон Стоунз на восьмой минуте, на 22-й минуте гол забил Харри Кейн, на 36 минуте – Джесси Лингард, на 40 минуте вновь забил Джон Стоунз, в дополнительное время – снова Кейн. Во втором тайме он же забил на 62 минуте.

На 78 минуте первый и единственный мяч в ворота англичан забил панамец Фелипе Балой. За матчем на стадионе наблюдали 43,3 тысячи человек.

Полиция нарушений на матче не зафиксировала.