Транспортная дирекция-2018 начала отменять бронирование бесплатных билетов при игнорировании болельщиками двух поездок Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Транспортная дирекция – 2018 начала отменять бронирование бесплатных билетов при игнорировании болельщиками двух или более поездок. Об этом гендиректор АНО "Транспортная дирекция – 2018" Кирилл Поляков сообщил журналистам 25 июня.



По его словам, в первую неделю бесплатных перевозок во время Чемпионата мира по футболу был выявлен факт неиспользования болельщиками ранее забронированных мест в бесплатных поездах. В связи с этим дирекция приняла решение отменять все бронирования тем, кто не воспользовался двумя и более забронированными поездками.



"У нас был случай с итальянцем, который забронировал 56 поездок и пятью из них уже успел не воспользоваться. Когда мы ему отменили бронирование, он стал звонить и умолять оставить ему только две, которыми он планировал воспользоваться точно – до Саранска и обратно. Сейчас уже несколько десятков таких "липовых" бронирований отменены, поэтому призываем всех, у кого поменялись планы, зайти в личный кабинет и нажать кнопку "отказаться от поездки". Тогда люди из листа ожидания получат возможность бесплатной перевозки", - заключил Кирилл Поляков.



Напомним, забронировать билет на бесплатный поезд можно на сайте транспортной дирекции.



Напомним, матчи ЧМ проходят на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 прошли матчи группового этапа. Еще один состоится 27 июня. 1 июля состоится одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.