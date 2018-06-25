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Общество

Группа "Земляне" выступит на фан-фесте в Нижнем Новгороде 25 июня

25 июня 2018 13:10  [52] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Группа "Земляне" выступит на фестивале болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде 25 июня 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, площадка фестиваля начнет работу на пл. Минина в 13:00. 25 июня в 17:00 начнется трансляция матча сборных России и Уругвая, в 21:00 начнется трансляция игры Ирана и Португалии.

Выступление "Землян" запланировано с 20:00 до 20:45. Также в этот день на площадке фестиваля в 14:15 начнет выступать DJ Mger, на 19:05 запланировано выступление группы "Jack Daniel’s Time". Кроме того на 15:45 назначена тематическая программа "Надежды будущих побед".

(12+)

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года проходят матчи группового этапа Чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

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