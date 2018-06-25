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Гострудинспекция в Нижегородской области расследует случай травмы на строительстве свиноводческого комплекса в Большемурашкинском районе. Об этом ведомство сообщило 25 июня 2018 года.
Согласно информации, 21 июня на строительстве комплекса в д. Ключищи работники вели заливку бетона с помощью автобетононасоса. В процессе работы лопнула дорожная бетонная плита, автомобиль наклонился и стрела упала на находившегося рядом 46-летнего монтажника.
Строительство ведет ООО "Стройпрофи". Сейчас сотрудники гострудинспекции проводят расследование и устанавливают причины происшествия.
Как сообщалось ранее, в д. Ключищи ведется строительство свинокомплекса на 180 тысяч голов.
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