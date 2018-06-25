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Общество

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов намерен встретиться с жителями Ленинского района 26 июля

25 июня 2018 15:42  [105] Общество
Владимир Панов

Владимир Панов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов встретится с жителями Ленинского района 26 июля 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 25 июня.

Согласно информации, очередная встреча мэра с горожанами пройдет со сдвигом на месяц в связи с проведением Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™.

Мероприятие состоится 26 июля в кинотеатре "Россия" (пр. Ленина, 32).

Напомним, в феврале Панов разместил в соцсети приглашение на серию открытых встреч с нижегородцами. 27 февраля прошла первая встреча с жителями Автозаводского района, после этого состоялись встречи в Сормовском, Приокском и Московском районах.

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