Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов намерен встретиться с жителями Ленинского района 26 июля

Владимир Панов
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Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов встретится с жителями Ленинского района 26 июля 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 25 июня.
Согласно информации, очередная встреча мэра с горожанами пройдет со сдвигом на месяц в связи с проведением Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™.
Мероприятие состоится 26 июля в кинотеатре "Россия" (пр. Ленина, 32).
Напомним, в феврале Панов разместил в соцсети приглашение на серию открытых встреч с нижегородцами. 27 февраля прошла первая встреча с жителями Автозаводского района, после этого состоялись встречи в Сормовском, Приокском и Московском районах.
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