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Спорт

FIFA оштрафовало Футбольные ассоциации Аргентины и Хорватии за драку болельщиков в Нижнем Новгороде

25 июня 2018 16:54  [328] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Дисциплинарный комитет FIFA принял решение оштрафовать Футбольную ассоциацию Аргентины и Футбольную ассоциацию Хорватии на 10 тысяч швейцарских франков (около 640 тысяч рублей) в связи с беспорядками, устроенными болельщиками команд во время матча на "Стадионе Нижний Новгород". Об этом сообщается на медиаканале FIFA.

Матч сборных Аргентины и Хорватии в Нижнем Новгороде прошел 21 июня. Хорватская команда победила со счетом 3:0. Известно, что на подтрибунной зоне нижегородского стадиона произошла драка. Несколько аргентинских болельщиков избили болельщика сборной Хорватии. Видео части драки было опубликовано в соцсетях.

Ранее сообщалось, что за драку на "Стадионе Нижний Новгород" в отношении семи аргентинских болельщиков заведены административные дела.

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Теги:
ЧМ-2018
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