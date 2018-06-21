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Спорт

Административные дела заведены в отношении семи аргентинских болельщиков за драку на "Стадионе Нижний Новгород"

23 июня 2018 11:50  [62] Спорт
матч Аргентина-Хорватия на Стадионе Нижний Новгород 21 июня

матч Аргентина-Хорватия на Стадионе Нижний Новгород 21 июня

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Административные дела заведены в отношении семи аргентинских болельщиков за драку на "Стадионе Нижний Новгород". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в оргкомитете "Россия-2018" 23 июня 2018 года.

22 июня в соцсетях появилось видео, где во время матча Аргентина-Хорватия в рамках группового этапа Чемпионата мира по футболу, который проходил в Нижнем Новгороде 21 июня, несколько мужчин, предположительно аргентинских болельщиков,избили болельщика сборной Хорватии. Драка произошла на подтрибунной зоне нижегородского стадиона. 23-секундный видеоролик вызвал большой резонанс в интернете.

"По информации, которую оргкомитет получил от правоохранительных органов Нижнего Новгорода, по итогам матча между сборными Аргентины и Хорватии на семерых граждан Аргентины составлены протоколы по факту административных правонарушений. Не исключено, что по итогам судебных решений в отношении данных граждан их паспорта болельщиков будут аннулированы", - ответили агентству в пресс-службы на запрос агентства.

"Оргкомитет "Россия-2018" шокирован и разочарован увиденным. Такое поведение абсолютно неприемлемо и недопустимо для посетителей матчей Чемпионата мира по футболу FIFA и болельщиков в принципе. Мы осуждаем любые формы проявления насилия в футболе", - заявили в пресс-службе.

Отметим, что непосредственно после матча ГУ МВД РФ по Нижегородской области заявило об отсутствии существенных правонарушений на стадионе.

Напомним, 21 июня сборная Хорватии одержала победу над командой Аргентины во втором туре группового этапа (группа D) Чемпионата мира по футболу со счетом 3:0. После этого поражения, учитывая ничью с командой Исландии, команда Аргентины практически теряет шансы на выход в плей-офф.

Всего в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей ЧМ: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал. 24 июня состоится встреча между Англией и Панамой.

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