Иностранным туристам в Нижнем Новгороде интересны Кремль, Технический музей и усадьба Рукавишниковых, - минкульт Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Иностранным туристам, прибывающим в Нижний Новгород, интересны Кремль, Технический музей и усадьба Рукавишниковых. Об этом и.о. министра культуры Нижегородской области Татьяна Маврина сообщила журналистам 26 июня 2018 года.



Отвечая на вопрос о том, какие места иностранные футбольные болельщики посещают активнее всего, Маврина рассказала, что рекордное число туристов в эти дни посещают Нижегородский кремль, в том числе выставки, организованные в его башнях. Большим спросом, по ее информации, также пользуется Технический музей.



"Очень много фанатов из Швеции посетили его, были в полном восторге и оставили большое количество положительных отзывов. Можно сделать вывод, что техника им более интересна, чем что-то еще", - сказала Татьяна Маврина.



Представители Хорватии заинтересовались больше усадьбой Рукавишниковых. "Они обращались к нам с просьбой о посещении усадьбы, в том числе выставки Шереметевых, которая там сейчас проходит. В нее входит около 300 предметов, которые сотрудники историко-архитектурного музея в 20-х годах XX века смогли спасти. Все эти предметы находились в фонде, и сейчас сотрудники организовали выставку. Она также вызывает большой интерес у иностранных гостей", - рассказала Татьяна Маврина.



В целом же, по словам и.о. министра, поскольку болельщики приезжают на два-три дня, для них первоочередная задача – посещение стадиона, фан-зоны и знакомство с городом в целом. При этом очень активно они участвуют в уличных мероприятиях. Так, например, как рассказала Татьяна Маврина, иностранным болельщикам очень понравился народный ансамбль "Гренада" (Москва), который выступает на Театральной площади и поет песни на восьми языках.



Что касается информации о числе интуристов, посетивших те или иные места в Нижнем Новгороде, то, по словам Мавриной, она появится по окончании Чемпионата мира.



Напомним, матчи ЧМ проходят на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года проходят матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.