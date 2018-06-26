Тело мужчины обнаружено в пруду в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 25 июня Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Тело погибшего мужчины обнаружено в пруду в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 25 июня 2018 года. Данную информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, погибший был обнаружен в пруду без названия в деревне Лапшиха. Информацию в ГУ МЧС передали сотрудники полиции. Тело доставали три человека от аварийно-спасательного отряда города Кстово.

В настоящее время личность погибшего устанавливается, обстоятельства происшествия уточняются. Тело передано сотрудникам правоохранительных органов.

Как сообщалось ранее, десять человек погибли в водоемах Нижегородской области с 1 по 24 июня, в том числе трое детей.