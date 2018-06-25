Последние новости рубрики Происшествия
25 июня 2018 13:06  [49] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в г. Бор Нижегородской области Галины Алешиной
25 июня 2018 13:01  [65] Десять человек погибли в водоемах Нижегородской области за 1-24 июня
25 июня 2018 11:26  [560] Синоптики прогнозируют жару и грозы в Нижегородской области 25-26 июня
25 июня 2018 10:42  [574] УАЗ сгорел в Кстовском районе Нижегородской области 24 июня
25 июня 2018 09:26  [2370] Водитель "Лады" погиб при столкновении с каршеринговым автомобилем в центре Нижнего Новгорода 25 июня
25 июня 2018 09:05  [447] Пропавший в Краснобаковском районе Нижегородской области мальчик найден погибшим 25 июня
23 июня 2018 14:41  [1464] Киоск сгорел в Приокском районе Нижнего Новгорода ночью 23 июня
22 июня 2018 21:52  [1862] Полиция проводит проверку по "несуществующему отелю" в Нижнем Новгороде
22 июня 2018 17:00  [404] Мужчина подозревается в избиении сожительницы до смерти в Краснобаковском районе Нижегородской области
22 июня 2018 11:25  [760] Мужчина и ребёнок утонули в Борском г.о. Нижегородской области 21 июня
Происшествия

Десять человек погибли в водоемах Нижегородской области за 1-24 июня

25 июня 2018 13:01  [65] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Десять человек погибли в водоемах Нижегородской области с 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону 25 июня 2018 года.

Согласно информации, в этот период в области зарегистрировано девять происшествий, в результате которых погибли 10 человек, в том числе трое детей. Случаи гибели детей были зарегистрированы в Балахнинском районе на озере Теплое, Краснобаковском районе на реке Ветлуге и в г.о.г. Бор на реке Кеза.

За аналогичный период прошлого года в области были зарегистрированы 11 происшествий на воде, на которых погибли 11 человек, детей среди них не было.

Управление призывает взрослых в период летних каникул не оставлять детей одних без присмотра. "Не разрешайте детям одним гулять вблизи водоемов и купаться. Отсутствие контроля со стороны взрослых зачастую приводит к трагическим последствиям", - говорится в обращении.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph