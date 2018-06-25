Десять человек погибли в водоемах Нижегородской области за 1-24 июня Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Десять человек погибли в водоемах Нижегородской области с 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону 25 июня 2018 года.

Согласно информации, в этот период в области зарегистрировано девять происшествий, в результате которых погибли 10 человек, в том числе трое детей. Случаи гибели детей были зарегистрированы в Балахнинском районе на озере Теплое, Краснобаковском районе на реке Ветлуге и в г.о.г. Бор на реке Кеза.

За аналогичный период прошлого года в области были зарегистрированы 11 происшествий на воде, на которых погибли 11 человек, детей среди них не было.

Управление призывает взрослых в период летних каникул не оставлять детей одних без присмотра. "Не разрешайте детям одним гулять вблизи водоемов и купаться. Отсутствие контроля со стороны взрослых зачастую приводит к трагическим последствиям", - говорится в обращении.