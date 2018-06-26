Выставка "История нижегородского спорта" открылась в музее общества "Динамо" 26 июля Спорт

Выставка История нижегородского спорта открылась в музее общества Динамо 26 июля Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Выставка "История нижегородского спорта", приуроченная к Чемпионату мира по футболу, открылась в музее общества "Динамо" на ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде 26 июля 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на открытии.

Материалы выставки посвящены не только футболу, но спорту в целом. Посетители могут увидеть здесь фотографии первых нижегородских футболистов, пригласительные билеты на соревнования, программы мероприятий, спортивный инвентарь 60-х, 70-х, 80-х годов, который выпускался на специализированных фабриках "Динамо" и продавался в своей сети магазинов. Некоторые экспонаты предоставлены впервые из архива нижегородской региональной организации общества "Динамо", другими с музеем поделились члены семей нижегородских спортсменов.

По словам организаторов, эта выставка позволит людям совершенно разных интересов и национальностей прикоснуться к истории Нижнего Новгорода в разрезе спортивной истории. "Мы считаем, что гости нашего города, не только россияне, но и болельщики из различных стран мира могут найти здесь массу интересного. При необходимости мы будем проводить экскурсии даже на английском языке, для того чтобы все гости Чемпионата мира по футболу смогли понять, что Нижний Новгород имеет большие футбольные и спортивные традиции", - рассказал о выставке директор музея истории правоохранительных органов и Вооруженных сил Нижегородского общества "Динамо" Эрадж Боев.

Выставка продлится до конца августа.

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Напомним, в настоящее время в Нижнем Новгороде проходят матчи Чемпионата мира по футболу, 27 июня пройдёт последний матч группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

СПРАВКА:

В Нижегородской области футбол появился в 1909 году. Причем первыми футболистами стали дачники в Кстово, а в Нижний Новгород это увлечение перешло только через два года. По тем временам этот вид спорта был хобби для элиты: форма стоила дорого, за аренду площадок приходилось платить. Но в 20-е годы началось формирование различных спортивных обществ ("Динамо" – одно из первых), и футбол стал общедоступным. На чемпионате в 1928 году нижегородские футболисты встретились со спортсменами из Уругвая.