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Спорт

Сборная Коста-Рики прибыла в Нижний Новгород 26 июня

26 июня 2018 16:34  [120] Спорт

Фото: Аэропорт "Стригино"

Футбольная сборная Коста-Рики прибыла в нижегородский аэропорт "Стригино" 26 июня 2018 года. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Согласно информации, команда прибыла во главе с Кейлором Навасом, который является основным вратарем мадридского "Реала".

Матч сборных Швейцарии и Коста-Рики начнется на стадионе "Нижний Новгород" в 21:00 27 июня. Всего в городе проходят шесть матчей Чемпионата мира по футболу: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

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