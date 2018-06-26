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Общество

Роспотребнадзор выявил более 250 нарушений по итогам I смены 2018 года в летних лагерях Нижегородской области

26 июня 2018 17:33  [52] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области выявило более 250 нарушений при проведении первой смены летней оздоровительной кампании в регионе. Об этом сообщает пресс-служба управления 26 июня 2018 года.

Согласно информации, первую смену завершили более 800 летних оздоровительных организаций, в которых отдохнуло около 60 тысяч детей. До начала работы все оздоровительных организации получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям.

По итогам проверок работавших в первую смену лагерей, за выявленные нарушения управление Роспотребнадзора составило более 250 протоколов об административных правонарушениях. Они, в основном, касались несоблюдения санитарного режима при организации питания, некачественного проведения уборок в спальных корпусах, неисправности санитарно-технического оборудования и несоблюдение питьевого режима. Нарушений по выполнению норм питания, несоответствия фактического меню примерному не установлено.

По данным на 26 июня, детские оздоровительные организации региона приступили к работе во вторую смену.

Как сообщалось ранее, администрация Нижнего Новгорода планирует охватить летним отдыхом свыше 50 тысяч детей в 2018 году.

Напомним также, что региональное правительство рассчитывает, что охват летней оздоровительной кампании 2018 года составит более 240 тысяч человек, что на четыре тысячи больше, чем в 2017 году.

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