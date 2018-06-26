Более 300 тысяч человек посетили фан-фест в Нижнем Новгороде 14 – 25 июня Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 300 тысяч человек посетили фестиваль болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде 14 – 25 июня. Об этом пресс-служба правительства сообщила 26 июня 2018 года.

В пресс-службе напомнили также, что 27 июня на площадке фестиваля будет транслироваться матч сборных Мексики и Швеции (17:00 – 19:00) и матч сборных Швейцарии и Коста-Рики (21:00 – 23:00), который пройдет в Нижнем Новгороде.

Также в этот день на площадке в 14:10 начнется выступление Dj Alisha, в 15:40 состоится тематическая программа "Феерия", в 19:05 - выступление группы "Прогульщики", в 19:40 - выступление группы "Иванушки International".

Площадка фестиваля начнет работу в 13:00.

Вход на Фестиваль болельщиков FIFA в игровые дни бесплатный для всех, Паспорт болельщика (FAN ID) для посещения фестиваля не нужен. В неигровые дни площадка закрыта.

Всего в городе проходят шесть матчей Чемпионата мира по футболу: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.