Болельщики сборной Швейцарии пройдут маршем к стадиону "Нижний Новгород" Спорт

Болельщики сборной Швейцарии пройдут маршем к стадиону Нижний Новгород

Болельщики сборной Швейцарии пройдут маршем к стадиону "Нижний Новгород" 27 июня 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, шествие стартует с пл. Ленина по ул. Совнаркомовской в 19:00.

Матч сборных Швейцарии и Коста-Рики начнется на стадионе "Нижний Новгород" в 21:00 27 июня. Всего в городе проходят шесть матчей Чемпионата мира по футболу: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.