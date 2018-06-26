Нижегородский дептранс планирует восстановить движение по маршруту трамвая №2 до 1 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородский департамент транспорта планирует восстановить поврежденную кабельную сеть по маршруту следования трамвая № 2 до 1 июля. Об этом и.о. директора профильного департамента администрации города Елена Кузнецова сообщила на брифинге 27 июня 2018 года.



"До конца этой недели устраним все возникшие проблемы. Если еще возникнут вопросы, то будем решать вопрос организации дополнительного автобусного сообщения на этом участке", - рассказала Кузнецова.



Она добавила, что авария произошла в минувшее воскресенье, 24 июня. Был поврежден кабель с последующим разрывом контактной сети на трамвайном кольце трамвая №2. Генеральный директор МП "Нижегородэлектротранс" Елена Лекомцева сказала, что после этого возникли проблемы с питанием электроподстанции, на участок пути перестало поступать электричество. "Кабель был введен в эксплуатацию в 1968 году. Он находится в длительной эксплуатации, случилась аварийная ситуация, кабель вышел из строя, отключено питание двух подстанций и мы не можем запитать контактную сеть в полном объеме. Мы предприняли меры, чтобы подключить с соседних подстанций, где технически это было возможно, и восстановить питание половины кольца трамвая №2. Работы ведутся, и маршрут будет восстановлен ", - подчеркнула она.



Он также добавила, что после аварии было ограничено напряжение по ряду маршрутов: №№ 1, 5, 21. Это временно увеличило интервалы движения данных трамваев, чтобы не перегружать сети.