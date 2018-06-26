Последние новости рубрики Бизнес
27 июня 2018 17:35  [46] ВТБ в Нижнем Новгороде выдал гарантии на строительство нового аэровокзала в Хабаровске
27 июня 2018 15:42  [108] НБД-Банк предоставил 9,9 млн рублей нижегородскому "Метаком Сервис" для расширения производства
27 июня 2018 14:41  [616] Более 250 нижегородских абонентов "Ростелекома" стали победителями розыгрыша билетов на матчи ЧМ
26 июня 2018 15:16  [361] Нижегородский машзавод решил направить всю прибыль за 2017 год на погашение убытков прошлых периодов
25 июня 2018 17:46  [1517] Астраханский завод "Лотос" начал строительство второго судна для нижегородской "Гамы"
25 июня 2018 15:56  [1644] "Городская программа развития предпринимательства у нас по факту состоит из борьбы с предпринимательством", - Денис Лабуза
25 июня 2018 13:36  [478] Тридцать воспитанников нижегородского клуба "Пантера" приняли участие в смене лагеря "Хочу стать морпехом" в июне
25 июня 2018 12:23  [505] "Нужно уравнять ответственность представительств минобороны и исполнителей ГОЗа при контроле и сдаче работ", - Олег Лавричев
25 июня 2018 11:46  [443] Двадцать предпринимателей приняли участие в семинаре НБД-Банка по изменениям в ФЗ о применении контрольно-кассовой техники
22 июня 2018 15:40  [1322] Спрос на полисы с телемедициной ВТБ Страхования увеличился в пять раз за пять месяцев 2018 года
Бизнес

ВТБ в Нижнем Новгороде выдал гарантии на строительство нового аэровокзала в Хабаровске

27 июня 2018 17:35  [46] Бизнес

ВТБ в Нижнем Новгороде предоставил строительной компании "Лимакмаращстрой" (г. Бор, входит в турецкий консорциум Limak Marashstroy) банковские гарантии на общую сумму 670 млн рублей. Об этом пресс-служба банка сообщила 27 июня 2018 года.

Согласно информации, гарантии позволят компании выполнить обязательства по строительству нового пассажирского терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск.

Строительство нового аэровокзала, отвечающего международным стандартам, увеличит пропускную способность комплекса и повысит качество обслуживания пассажиров. Ввести новый аэровокзальный комплекс в эксплуатацию планируется в конце 2019 года. Площадь объекта составит 26 тысяч кв. м, пропускная способность – 2,5 млн пассажиров в год, при пиковой загрузке – свыше 1 тысячи пассажиров в час.

"Лимакмаращстрой" обладает на строительном рынке репутацией опытного и надежного подрядчика, реализующего крупные проекты, как в нижегородском регионе, так и по всей стране. И мы рады продолжить сотрудничество со столь заметным игроком строительной отрасли. Уверен, что существующий у нижегородской команды ВТБ опыт финансирования аэровокзальной инфраструктуры будет способствовать успешной реализации нового проекта нашего клиента", - пояснил управляющий корпоративным филиалом банка ВТБ в Нижнем Новгороде Игорь Рожковский.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph