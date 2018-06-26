ВТБ в Нижнем Новгороде выдал гарантии на строительство нового аэровокзала в Хабаровске Бизнес

ВТБ в Нижнем Новгороде предоставил строительной компании "Лимакмаращстрой" (г. Бор, входит в турецкий консорциум Limak Marashstroy) банковские гарантии на общую сумму 670 млн рублей. Об этом пресс-служба банка сообщила 27 июня 2018 года.

Согласно информации, гарантии позволят компании выполнить обязательства по строительству нового пассажирского терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск.

Строительство нового аэровокзала, отвечающего международным стандартам, увеличит пропускную способность комплекса и повысит качество обслуживания пассажиров. Ввести новый аэровокзальный комплекс в эксплуатацию планируется в конце 2019 года. Площадь объекта составит 26 тысяч кв. м, пропускная способность – 2,5 млн пассажиров в год, при пиковой загрузке – свыше 1 тысячи пассажиров в час.

"Лимакмаращстрой" обладает на строительном рынке репутацией опытного и надежного подрядчика, реализующего крупные проекты, как в нижегородском регионе, так и по всей стране. И мы рады продолжить сотрудничество со столь заметным игроком строительной отрасли. Уверен, что существующий у нижегородской команды ВТБ опыт финансирования аэровокзальной инфраструктуры будет способствовать успешной реализации нового проекта нашего клиента", - пояснил управляющий корпоративным филиалом банка ВТБ в Нижнем Новгороде Игорь Рожковский.