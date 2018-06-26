Последние новости рубрики Общество
27 июня 2018 18:37  [157] Общественное обсуждение проекта маршрутной сети прошло в Приокском районе Нижнего Новгорода
27 июня 2018 18:02  [87] Нижегородская администрация планирует расселить и снести аварийные дома по ул. Алексеевской, Б. Печерской и Б. Овраги
27 июня 2018 17:54  [297] Более 70 выпускников школ в Дзержинске Нижегородской области получили медали в 2018 году
27 июня 2018 17:53  [87] Дума Дзержинска Нижегородской области рассмотрит вопрос о финансировании ремонта помещения для планетария
27 июня 2018 17:50  [87] Международные молодежные проекты обсудили в рамках круглого стола в ЗС НО 27 июня
27 июня 2018 17:36  [129] Петербургская компания разработает программу развития дорог Нижегородской агломерации
27 июня 2018 16:56  [112] Шесть школ Канавинского района Нижнего Новгорода прошли приемку к 2018-2019 учебному году по данным на 27 июня
27 июня 2018 16:24  [121] "Режим "технологической тишины" не скажется на подготовке Нижнего Новгорода к отопительному сезону", - Андрей Чертков
27 июня 2018 16:05  [235] Нижегородский дептранс планирует восстановить движение по маршруту трамвая №2 до 1 июля
27 июня 2018 15:50  [132] Синоптики прогнозируют сохранение жары в Нижегородской области 27-30 июня
Общество

Более 70 выпускников школ в Дзержинске Нижегородской области получили медали в 2018 году

27 июня 2018 17:54  [297] Общество

Медали получили 74 выпускника школ Дзержинска Нижегородской области. Об этом пресс-служба Гордумы 27 июня 2018 года.

Согласно информации, торжественная церемония состоялась во дворце детского творчества. Выпускников дзержинских школ поздравили глава города Сергей Попов, заместитель главы города Игорь Крашенинников, заместитель главы администрации города Валентина Сахарова, вручив им медали "За особые успехи в учении".

"Вы не просто – большие молодцы и умники, вы – настоящие трудяги, которые посвящали время учебе, старались, трудились, и ваши старания не прошли даром. Вами сегодня гордятся не только родители и учителя, но и весь город. Хочется сказать слова благодарности тем людям, которые всегда были рядом с вами, - педагогам и родителям. Цените то добро и самоотдачу, которыми они щедро делятся с вами", - сказал Попов, обращаясь к медалистам.

Он пожелал выпускникам удачи на дальнейшем этапе жизни – при поступлении и обучении в вузах. "Пройдет несколько лет, и вы станете хорошими специалистами в выбранных отраслях деятельности. И, конечно, мы будем рады, если вы в будущем свой профессиональный выбор сделаете в пользу дзержинских предприятий, будете жить и работать в своем родном городе, оставаясь дзержинцами", - отметил глава города.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph