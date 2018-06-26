Более 70 выпускников школ в Дзержинске Нижегородской области получили медали в 2018 году Общество

Медали получили 74 выпускника школ Дзержинска Нижегородской области. Об этом пресс-служба Гордумы 27 июня 2018 года.

Согласно информации, торжественная церемония состоялась во дворце детского творчества. Выпускников дзержинских школ поздравили глава города Сергей Попов, заместитель главы города Игорь Крашенинников, заместитель главы администрации города Валентина Сахарова, вручив им медали "За особые успехи в учении".

"Вы не просто – большие молодцы и умники, вы – настоящие трудяги, которые посвящали время учебе, старались, трудились, и ваши старания не прошли даром. Вами сегодня гордятся не только родители и учителя, но и весь город. Хочется сказать слова благодарности тем людям, которые всегда были рядом с вами, - педагогам и родителям. Цените то добро и самоотдачу, которыми они щедро делятся с вами", - сказал Попов, обращаясь к медалистам.

Он пожелал выпускникам удачи на дальнейшем этапе жизни – при поступлении и обучении в вузах. "Пройдет несколько лет, и вы станете хорошими специалистами в выбранных отраслях деятельности. И, конечно, мы будем рады, если вы в будущем свой профессиональный выбор сделаете в пользу дзержинских предприятий, будете жить и работать в своем родном городе, оставаясь дзержинцами", - отметил глава города.