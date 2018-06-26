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МВД не выявило нарушений на матче Швейцария - Коста-Рика на "Стадионе Нижний Новгород" 27 июня 2018 года. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
"Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено", - говорится в сообщении.
Напомним, матч группового этапа Чемпионата мира по футболу между сборными Швейцарии и Коста-Рики прошёл на "Стадионе Нижний Новгород" 27 июня. Игра закончилась со счётом 2:2.
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