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Общество

МВД не выявило нарушений на матче Швейцария - Коста-Рика на "Стадионе Нижний Новгород" 27 июня

28 июня 2018 10:40  [60] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МВД не выявило нарушений на матче Швейцария - Коста-Рика на "Стадионе Нижний Новгород" 27 июня 2018 года. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

"Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено", - говорится в сообщении.

Напомним, матч группового этапа Чемпионата мира по футболу между сборными Швейцарии и Коста-Рики прошёл на "Стадионе Нижний Новгород" 27 июня. Игра закончилась со счётом 2:2.

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