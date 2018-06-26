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Спорт

Швейцария сыграла вничью с Коста-Рикой в матче ЧМ в Нижнем Новгороде

27 июня 2018 22:59  [99] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Швейцария сыграла вничью с Коста-Рикой в матче группового этапа (группа E) Чемпионата Мира по футболу на "Стадионе Нижний Новгород" 27 июня 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Швейцарец Блерим Джемайли забил гол в ворота противников на 31 минуте матча. Ответный мяч во втором тайме на 56 минуте забил костариканец Кендалл Уотсон. На 88 минуте швейцарец Йосип Дрмич забил второй гол, но в дополнительное время после пенальти Брайана Руиса мяч отлетел во вратаря Швейцарии Янна Зоммера, после чего попал в ворота. Матч окончен счетом 2:2.

Нижегородский стадион, рассчитанный на 45 тысяч мест, принимает четвертый матч ЧМ. Первый матч (Швеция – Республика Корея) посетили 42,3 тысячи человек, второй (Аргентина – Хорватия), третий (Англия – Панама) и четвертый – по 43,3 тысячи человек.

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