ЗС НО одобрило увеличение расходов облбюджета-2018 на 3,4 млрд рублей Экономика

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило предполагающие увеличение расходов на 3,4 млрд рублей изменения в облбюджет-2018. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 28 июня 2018 года.

Внесение изменений связано главным образом с необходимостью увеличения расходов на поддержку местных инициатив, а также с изменением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Так, от правительства РФ в регион поступило3,3 млрд рублей, которые будут направлены на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске (шламонакопитель "Белое море", свалка промышленных отходов "Черная дыра" и полигон ТБО "Игумново" – прим. НИА "Нижний Новгород").

Что касается расходов, 20 млн рублей будет направлено на обеспечение допуска арены КРК "Нагорный" к сезону КХЛ 2018-2019. Средства пойдут на приобретение хоккейных бортов, что необходимо сделать в соответствии с требованиями Технического регламента КХЛ. Еще 56,6 млн рублей будет направлено на предоставление субсидий на поддержку местных инициатив, 5,7 млн рублей – на ремонт малой чаши бассейна МБУ ДО "СДЮСШОР "Заря", 1,2 млн рублей – на обеспечение работы колл-центра на базе ГБУ "Нижегородский туристско-информационный центр".

В соответствии с изменениями доходы бюджета возрастают на 3,442 млрд рублей (до 149,832 млрд рублей), расходы увеличиваются также на 3,442 млрд рублей (до 152,838 млрд рублей), дефицит остается без изменений (3,006 млрд рублей). Закон об изменениях в бюджет принят в двух чтениях.

Напомним, в I квартале регион получил более 4 млрд рублей федеральных средств.