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Политика

Нижегородское Заксобрание одобрило переход Валерия Осокина на работу на освобожденной основе

28 июня 2018 11:54  [337] Политика
Валерий Осокин

Валерий Осокин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило переход председателя комитета по вопросам государственной власти и МСУ Валерия Осокина на работу на освобожденной основе. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 28 июня 2018 года.

Соответствующее заявление в комитет по регламенту ранее подал сам Осокин. Как стало известно на заседании ЗС НО, причина перехода Осокина – "личная и связанная с возможным будущим трудоустройством".

Напомним, доход Валерия Осокина за 2017 год составил 3,17 млн рублей.

До настоящего времени на профессиональной основе в Заксобрании работали 13 из 48 депутатов, включая Осокина.

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