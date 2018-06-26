Нижегородское Заксобрание одобрило переход Валерия Осокина на работу на освобожденной основе Политика

Валерий Осокин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило переход председателя комитета по вопросам государственной власти и МСУ Валерия Осокина на работу на освобожденной основе. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 28 июня 2018 года.



Соответствующее заявление в комитет по регламенту ранее подал сам Осокин. Как стало известно на заседании ЗС НО, причина перехода Осокина – "личная и связанная с возможным будущим трудоустройством".



Напомним, доход Валерия Осокина за 2017 год составил 3,17 млн рублей.



До настоящего времени на профессиональной основе в Заксобрании работали 13 из 48 депутатов, включая Осокина.