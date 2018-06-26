Нижегородское Заксобрание одобрило переход Валерия Осокина на работу на освобожденной основе

Валерий Осокин
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Законодательное собрание Нижегородской области одобрило переход председателя комитета по вопросам государственной власти и МСУ Валерия Осокина на работу на освобожденной основе. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 28 июня 2018 года.
Соответствующее заявление в комитет по регламенту ранее подал сам Осокин. Как стало известно на заседании ЗС НО, причина перехода Осокина – "личная и связанная с возможным будущим трудоустройством".
Напомним, доход Валерия Осокина за 2017 год составил 3,17 млн рублей.
До настоящего времени на профессиональной основе в Заксобрании работали 13 из 48 депутатов, включая Осокина.
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