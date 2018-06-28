Объем инвестиций организаций Дзержинска Нижегородской области увеличился на 11% в 2017 году Экономика

Объем инвестиций организаций Дзержинска Нижегородской области увеличился на 11% в 2017 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации 28 мая 2018 года.

Согласно информации, 28 июня глава администрации города Виктор Нестеров представил отчет о своей деятельности и деятельности администрации за 2017 год депутатам городской Думы города Дзержинска.

По данным отчета, объем инвестиций за 2017 год в основной капитал по полному кругу организаций города составил 12,1 млрд рублей, что на 1,3 млрд рублей (10,7%) превышает уровень 2016 года. С начала 2017 года на территории городского округа было введено в эксплуатацию 43 объекта инвестиционной деятельности, 10 из которых - производственные объекты.

Также в прошлом году на территории городского округа город Дзержинск реализовывались два приоритетных инвестиционных проекта Нижегородской области: "Строительство промышленного предприятия для производства конструктивных элементов и компонентов "Либхерр-Нижний Новгород" (ООО "Либхерр – Нижний Новгород"), бюджетная эффективность которого для городского бюджета за прошлый год составила 9,4 млн рублей, а также "Машиностроительный завод по производству металлургического оборудования" (ООО "Даниели Волга") - 3,4 млн рублей.

В настоящее время на территории городского округа реализуется более 100 инвестиционных проектов.

Также отмечается, что в результате работы администрации стоимость аренды и земельный налог уменьшатся для резидентов промпарка в среднем в два раза.