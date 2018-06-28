Выпускники нижегородского училища олимпийского резерва получили аттестаты и дипломы 28 июня Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин и региональный министр спорта Сергей Панов вручили аттестаты и дипломы выпускникам Нижегородского областного училища олимпийского резерва имени В.С. Тишина 28 июня 2018 года в государственном историко-архитектурном музее-заповеднике. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на торжественной церемонии.

Злобин вручил аттестаты о полном среднем образовании. Ольга Горина признана лучшей ученицей выпуска 2018 года и получила золотую медаль. А в номинации "Лучший спортсмен" выделили Анастасию Медведеву, победителя и серебряного призера Чемпионата России, бронзового призера Чемпионата Женской Хоккейной Лиги. Кроме аттестатов все выпускники получили поздравительные письма и.о. губернатора Глеба Никитина.

"Я хочу вам пожелать, чтобы самым главным было умение ставить цель, достигать результата и не останавливаться на этом, потому что успешным может быть только тот, кто непрерывно и постоянно в современном мире занимается своим образованием, каждый раз двигаясь на одну ступеньку выше, на один шаг дальше, развивая себя и помогая развиваться тем, кто рядом – своей команде. Учитывая, что все мы внимательно смотрим Чемпионат мира по футболу, мы видим, что дальше двигаются и побеждают только те команды, которые сильны своей командной игрой, а не те, которые построены на каких-то исключительно индивидуальных качествах", - заметил Сергей Злобин.

Министр спорта Нижегородской области, мастер спорта по баскетболу Сергей Панов вручил дипломы о среднем профессиональном образовании. С отличием дипломы получили четыре ученика. А лучшими в спорте оказались участницы Олимпийских игр в Корее Екатерина Лихачева и Валерия Тараканова. Последняя была также лучшим вратарем Чемпионата мира 2015 года.

Среди сегодняшних выпускников "кузницы спортивных кадров" много подающих надежды ребят: 22 кандидата в мастера спорта, 14 мастеров спорта и два мастера спорта международного класса. Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени В.С. Тишина за 47 лет существования выпустило 70 участников Олимпийских игр в 18 видах спорта. Примером может служить Наталья Воронина, завоевавшая бронзовую медаль на Олимпийских играх в Корее.

"Спортсмены, заканчивающие училище олимпийского резерва, (по своему примеру знаю, я же тоже заканчивал, только не нижегородское, а ленинградское училище) умеют совмещать два несовместимых дела: очень сильно любить спорт и тренироваться и также посвящать какое-то время учебе, при этом еще получать красные дипломы, золотые медали. Конечно, годы, проведенные в школе, в училище олимпийского резерва навсегда останутся в памяти, но надо делать многим спортсменам следующий шаг, уметь добиваться успеха уже во взрослых соревнованиях, во взрослой жизни, поступать в высшее учебное заведение. Хочу в этом поддержать и сказать, что нельзя считать спортсменов, как многие считают, людьми, потерянными для общества, если они не занимаются спортом. Вот перед вами сидит прекрасная женщина Алина Горшунова – она тоже окончила училище олимпийского резерва, наше нижегородское, и сейчас работает приличным человеком, заместитель министра спорта. Это пример того, как надо сочетать карьерный рост после окончания учебы со спортом", - подчеркнул Сергей Панов.

Когда ребята получили дипломы и аттестаты, родители дали наставление новоиспеченным "дипломированным специалистам" и поблагодарили преподавателей за труд, мудрость и поддержку. С важным событием выпускников поздравил генеральный директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов, отметив, что он рад видеть таких молодых, красивых, спортивных ребят в усадьбе Рукавишниковых, где за более чем 140 лет существования побывали лучшие люди страны.

"Случилось удачное совпадение с тем, что в год выпуска Россия принимает Чемпионат мира по футболу. Случилось то, что Нижний Новгород является неотъемлемой частью в организации этого турнира. И данную дату мне бы хотелось, чтобы вы отметили красными чернилами в своем спортивном дневнике. Учитывая то, что вы являетесь частью нашей огромной страны, вы являетесь частью спорта, мне бы хотелось, чтобы в вашей душе окрепла гордость за ту страну, в которой вы живете, за честь той страны, от которой вы выступаете, защищаете", - обратился к ребятам директор Нижегородского областного училища олимпийского резерва имени В.С. Тишина Евгений Тряпичников.

От лица всех выпускников со словами благодарности выступили кандидат в мастера спорта по современному пятиборью Дмитрий Майоров и мастер спорта международного класса по художественной гимнастике Виктория Васильева. Спортсмены передали директору училища запечатанную капсулу с желаниями на будущее, чтобы вскрыть ее через 10 лет всем вместе и сравнить свои мечты с реальностью.