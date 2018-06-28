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Общество

Статус выявленных ОКН присвоен еще шести домам в Нижнем Новгороде в июне 2018 года

28 июня 2018 18:21  [99] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Статус выявленных объектов культурного наследия (ОКН) присвоен еще шести домам в Нижнем Новгороде. Текст приказа о включении объектов, обладающих признаками ОКН, управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГООКН НО) от 18 июня 2018 года есть в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

Наличие данного статуса защищает дома от сноса и позволяет выделить бюджетные деньги на консервацию объектов. Дома были включены в перечень ОКН с учетом решения общественного совета при УГООКН НО.

В список вошли: ул. М. Ямская, 23/19; ул. Нижегородская, 17; ул. Нижегородская 19/29; пер. Плотничный, 14; пер. Плотничный 16 и ул. Шевченко, 17.

Напомним, в мае статус выявленных ОКН был присвоен 16 домам по ул. Короленко, ул. Новой и ул. Сергиевской, в марте этот статус был присвоен шести домам на ул. Славянской и ул. Студеной.

Напомним также, что градозащитники просят нижегородцев оказать помощь в консервации деревянных домов.

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