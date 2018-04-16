Статус выявленных ОКН присвоен шести домам на ул. Славянской и ул. Студеной в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Марина Чуфарина

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Статус выявленных объектов культурного наследия (ОКН) присвоен шести домам на ул. Славянской и ул. Студеной в Нижнем Новгороде. Текст приказа управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГООКН НО) от 30 марта 2018 года есть в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

В перечень ОКН включены: Дом-причта церкви Трех Святителей 1911 года (ул. Славянская, 1), дом 1895 года (ул. Славянская, 3), дом 1888 года (ул. Славянская, 4), дом Гусевых 1907 года (ул. Славянская, 4А), дом, построенный во второй половине XIX века (ул. Студеная, 45) и Главный дом усадьбы А.Н. Седова 1904-1906 годов (ул. Студеная, 49/6).

Наличие данного статуса защищает дома от сноса и позволяет выделить бюджетные деньги на консервацию объектов, рассказала юрист и градозащитник Марина Чуфарина.

"За долгие годы нашей практики ни разу не удавалось добиться включения домов в перечень выявленных ОКН. Это первый такой случай, не считая пакгаузов на Стрелке. Важен тот факт, что деревянное зодчество стало восприниматься новой властью как достояние, которое необходимо сохранить и использовать в дальнейшем наше региональное богатство ", - ответила она.

"В мае мы планируем провести субботник на территории, чтобы вывезти весь хлам. Необходимо благоустроить территорию и проверить дома на протечки. После этого можно будет рассчитывать суммы, которые необходимы на восстановление объектов", - добавила Чуфарина.

Напомним, в ноябре 2017 года нижегородские градозащитники подали заявление в УГООКН НО о присвоении статуса вновь выявленных ОКН домам на ул. Славянской и ул. Студеной после отмены второго аукциона по развитию застроенных территорий по ул. Славянской. Помимо вышеперечисленных объектов, в список также был включен дом №2 по ул. Славянской, но в приказе УГООКН НО от 30 марта 2018 года этого объекта нет из-за того, что он принадлежит епархии.

"Предстоит борьба за этот дом, который занимает важное положение. Если епархия реализует свои планы, то на этом месте будет построен огромный корпус, тогда весь исторический облик потеряется. Мы рассматриваем варианты переговоров с владыкой (митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, - прим. НИА "Нижний Новгород") с участием областных властей. Епархия хочет распорядиться объектом, не учитывая других факторов и изменившейся политики в отношении ОКН. Если они сейчас начнут работы, то это будет идти вразрез с рекомендациями управления госохранкультуры", - заметила Чуфарина.

Напомним также, что в ноябре 2017 года администрация Нижнего Новгорода отменила второй аукцион РЗТ по ул. Славянской после встречи главы города Елизаветы Солонченко с градозащитниками. После этого, Станислав Дмитриевский и Марина Чуфарина опубликовали призыв по сбору средств на консервацию деревянного дома №3 по ул. Славянской, чтобы защитить его от разрушения.