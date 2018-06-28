Житель г.Кстово Нижегородской области подозревается в убийстве знакомого из-за ревности Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель г.Кстово Нижегородской области подозревается в убийстве знакомого из-за ревности. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 8 июня 2018 года на улице между молодыми людьми на почве ревности к девушке произошла ссора. В итоге 24-летний мужчина не менее девяти раз ударил своего 23-летнего знакомого ножом. В результате потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Санкция статьи предполагает до 15 лет лишения свободы.