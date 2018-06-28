Последние новости рубрики Общество
29 июня 2018 09:37  [257] Уголовное дело возбуждено по факту невыплаты зарплаты в ООО "ГАВстрой" в Нижнем Новгороде
29 июня 2018 09:18  [83] "Основная проблема регионов, занимающих нижние строчки в экологическом рейтинге, - невывоз мусора", - Ирина Рукавишникова
28 июня 2018 19:01  [188] Дума Дзержинска просит главу Нижегородской области бесплатно обеспечивать расходными материалами к инсулиновым помпам
28 июня 2018 18:37  [190] Инвалиды и ветераны боевых действий в Дзержинске Нижегородской области освобождены от земельного налога
28 июня 2018 18:35  [127] Дума Дзержинска Нижегородской области одобрила создание городской контрольно-счетной палаты
28 июня 2018 18:32  [127] Депутаты Дзержинска Нижегородской области утвердили порядок проведения общественных слушаний
28 июня 2018 18:21  [244] Статус выявленных ОКН присвоен еще шести домам в Нижнем Новгороде в июне 2018 года
28 июня 2018 18:01  [227] "Нижегородский водоканал" намерен очистить участок ливневки на пересечении улиц Алексеевская и Октябрьская к концу июля
28 июня 2018 17:46  [967] Дума Дзержинска Нижегородской области передала в безвозмездное пользование семь нежилых помещений
28 июня 2018 17:44  [167] "Картель" выполнит реконструкцию спорткомплекса для Росгвардии в Нижнем Новгороде
Общество

Уголовное дело возбуждено по факту невыплаты зарплаты в ООО "ГАВстрой" в Нижнем Новгороде

29 июня 2018 09:37  [257] Общество

Уголовное дело возбуждено по факту невыплаты зарплаты в ООО "ГАВстрой" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 29 июня 2018 года.

По версии следствия, руководство ООО "ГАВстрой" (Сормовский район) в период с февраля по сентябрь 2017 года не выплачивало заработную плату сотрудникам на общую сумму более 50 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.145 УК РФ. Прокуратура признала постановление следователя обоснованным и законным. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph