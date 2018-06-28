Уголовное дело возбуждено по факту невыплаты зарплаты в ООО "ГАВстрой" в Нижнем Новгороде Общество

Уголовное дело возбуждено по факту невыплаты зарплаты в ООО "ГАВстрой" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 29 июня 2018 года.

По версии следствия, руководство ООО "ГАВстрой" (Сормовский район) в период с февраля по сентябрь 2017 года не выплачивало заработную плату сотрудникам на общую сумму более 50 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.145 УК РФ. Прокуратура признала постановление следователя обоснованным и законным. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.