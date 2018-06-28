Сборные Дании и Хорватии планируют прибыть в Нижний Новгород 29 июня Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сборные Дании и Хорватии планируют прибыть в Нижний Новгород 29 июня 2018 года. Об этом сообщает источник.

Согласно информации, сборная Дании прибудет рейсом №1210 Анапа - Нижний Новгород на воздушном судне Boeing 737-800 "Грозный". Планируемое время прибытия - 18:55.

Сборная Хорватии прилетит на Airbus А319 "Ростов-На-Дону". Рейс №1214 Санкт-Петербург - Нижний Новгород прибудет в 19:15.

Доставку обеих команд организует авиакомпания "Россия".

Напомним, 1 июля на "Стадионе Нижний Новгород" состоится матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.