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Сборные Дании и Хорватии планируют прибыть в Нижний Новгород 29 июня 2018 года. Об этом сообщает источник.
Согласно информации, сборная Дании прибудет рейсом №1210 Анапа - Нижний Новгород на воздушном судне Boeing 737-800 "Грозный". Планируемое время прибытия - 18:55.
Сборная Хорватии прилетит на Airbus А319 "Ростов-На-Дону". Рейс №1214 Санкт-Петербург - Нижний Новгород прибудет в 19:15.
Доставку обеих команд организует авиакомпания "Россия".
Напомним, 1 июля на "Стадионе Нижний Новгород" состоится матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
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