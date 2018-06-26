Сборные Хорватии и Дании сыграют в 1/8 финала ЧМ на "Стадионе Нижний Новгород" 1 июля Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сборные Хорватии и Дании сыграют в 1/8 финала ЧМ на "Стадионе Нижний Новгород" 1 июля 2018 года. Об этом стало известно по итогам третьего тура группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ в группах C и D, матчи которого прошли 26 июня.

В группе C Франция и Дания провели итоговый матч вничью, на первом месте в группе – сборная Франции, на втором – датчане.

В группе D на первом месте осталась сборная Хорватии, обыгравшая Исландию со счётом 2:1, второе место заняла команда Аргентины, которая одержала победу 2:1 над Нигерией.

Таким образом, на матче 1/8 финала в Нижнем Новгороде, который пройдёт 1 июля, встретятся сборные Хорватии и Дании.

Как сообщалось ранее, на матче группового этапа на нижегородском стадионе сборная Аргентины проиграла команде Хорватии со счётом 0:3.

Напомним, всего в Нижнем Новгороде проходят шесть матчей ЧМ: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.