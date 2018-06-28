Синоптики прогнозируют снижение жары в Нижегородской области 2 – 4 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют снижение жары в Нижегородской области 2 – 4 июля. Об этом нижегородский гидрометцентр сообщил 29 июня 2018 года.

Согласно информации, 29 - 30 июня на жаркую погоду будет влиять антициклон. Прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем при южном ветре +26°…+29°, 30 июня жара до +30°…+32°. Температура воды около +25°.

К вечеру 30 июня и в течение 1 июля к территории Нижегородской области приблизится фронтальный раздел. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Максимальная температура воздуха днем составит +29°…+31°, на западе при значительной облачности до +27°, минимальная ночью будет колебаться около отметки +20°.

Со 2 по 4 июля через территорию будет смещаться атмосферный фронт, за которым начнет поступать холодная воздушная масса со Скандинавии. Ветер южный с переходом к середине рабочей недели на северо-западный, умеренный. Пройдут дожди разной интенсивности, местами с грозами. Максимальная температура к 4 июля +25°, на севере области до +22°, минимальные значения в ночные часы будут находиться в пределах от +10°…+12° на севере до +14°…+16° на юге области.