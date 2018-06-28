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Общество

Департамент туризма Нижегородской области планирует создание спортивно-туристического субкластера на Гребном канале

29 июня 2018 13:56  [431] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Департамент туризма Нижегородской области планирует создание спортивно-туристического субкластера на Гребном канале.

Проект стратегии развития Нижегородской области, рассчитанной до 2035 года, содержит приоритетный проект "Развитие спортивно-патриотического туристического субкластера на территории Гребного канала и парка Победы". В субкластер будут входить всесезонный горнолыжный комплекс или круглогодичный открытый склон с искусственным покрытием, крытый картодром, открытая трасса для картинга, лазертаг, центр автомотоспорта, лагерь выживания, веревочный парк.

Ожидается, что данный проект способствует привлечению инвестиций, созданию около 100 рабочих мест, развитию местной авто- и мотоспортивной школы.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в департаменте развития туризма и народных художественных промыслов области 29 июня 2018 года, на площадке Гребного канала уже в стадии реализации и подготовки к реализации находится более 10 проектов.

"Есть планы инвесторов по созданию крупных инфраструктурных комплексов.
Поэтому на долгосрочную перспективу определены приоритетные виды туризма, что позволяет инвесторам встраиваться в общую концепцию территории", - добавили в ведомстве.

Одним из инвестпроектов, находящихся на рассмотрении в облправительстве, является проект по созданию на Гребном канале спортивного клуба, в том числе для занятия парусными видами спорта, яхтингом, вейкбордом и пр. Объем инвестиций - 155 млн рублей. Проект реализует ООО "АквАлон".

Напомним, слушания по изменениям в проект планировки участка в районе Гребного канала по инициативе "Аквалона" проходили в январе 2018 года. Еще в апреле 2016 года инвестсовет одобрил заявку этой компании на строительство спортивных площадок в районе Гребного канала. Всего инвестору были предоставлены три земельных участка. Сообщалось, что на двух из них строительство будет вестись в рамках реализации проекта "Строительство спортивного клуба Лето". На третьем участке (3 тысячи кв м) было запланировано строительство сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания маломерных судов. Тогда объем инвестиций оценивался в 55 млн рублей, а срок реализации – три года.

Также напомним, что в районе Гребного канала планируется строительство первого трамплина взамен старого комплекса, ликвидированного несколько лет назад. Ожидается, что подрядчик будет определен летом 2018 года. Объем инвестиций – почти 300 млн рублей (за счет областного бюджета) Сроки строительства – 2018-2019 годы.

СПРАВКА:
ООО "Аквалон" создано в 2007 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Директор и учредитель организации – Андрей Сподаренко. Основной вид деятельности – "деятельность вспомогательная, связанная с внутренним водным транспортом", среди дополнительных – "деятельность спортивных объектов".

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