Нижегородское правительство объявило аукцион на строительство ФОКа в Дальнем Константинове за 446 млн рублей Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское правительство объявило аукцион на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в р.п. Дальнее Константиново. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

ФОК будет расположен на западной окраине Дальнего Константинова. В нем будет размещена крытая арена с искусственным льдом. Максимальная цена контракта составляет 445,7 млн рублей.

Заявки на аукцион можно подавать до 17 июля, рассмотрение приема заявок закончится 23 июля. Аукцион состоится 26 июля. Строительство должно быть завершено в течение года.

Напомним, финансирование строительства ФОКа заложено в бюджеты региона 2018 и 2019 годов. В 2018 году планируется выделение 294 млн рублей, в 2019 – 219 млн рублей. Это единственный ФОК, который планируется начать строить в регионе в текущем году.