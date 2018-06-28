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Общество

Восемь коллективов и 53 автора удостоены премии Нижнего Новгорода

29 июня 2018 19:19  [60] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Восемь коллективов и 53 автора стали лауреатами премии Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 29 июня 2018 года.

Согласно информации, награды внесшим значительный вклад в развитие и процветание города вручала директор департамента культуры администрации Наталья Суханова.

"Многих из присутствующих здесь я знаю лично, поэтому могу с уверенностью сказать, что каждый из вас достоин этого звания, потому что вы работаете не за заслуги или почести, а прежде всего "за идею". Пусть ваш труд будет всегда по достоинству оценен, а ваши знания служат на благо и процветание Нижнего Новгорода и всей нашей страны. Мы гордимся вами" - сказала Суханова.

В 2018 году экспертному жюри было представлено 83 работы - 159 авторов и 18 организаций. Из них членами комитета были отобраны 26 лучших, обладающих высокими научными и художественными достоинствами в таких областях, как наука, образование, медицина, краеведение, литература, театральное искусство, архитектура и градостроительство, а также изобразительное искусство, журналистика.

"Все лауреаты премии города - это в наивысшей степени преданные своему делу, своей профессии люди. Всех их объединяет высокий уровень профессионального мастерства, увлеченность тем делом, которое они делают с огромным энтузиазмом и вдохновением, вкладывая душу в результат своего труда. Этим нельзя не восхищаться, потому что все специалисты, работающие в различных отраслях, делают одно общее дело - развивают наш город, улучшая тем самым жизнь горожан", - отметила директор департамента культуры.

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