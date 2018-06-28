Синоптики прогнозируют жару до +32°С и кратковременный дождь с грозой в Нижегородской области 1 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют жару до +32°С и кратковременный дождь с грозой в Нижегородской области 1 июля 2018 года. Об этом сообщает ГУ МЧС Росси по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Согласно информации, ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, при грозе порывистый, местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +17…+22°С, днем +27…+31°С, местами +32°С.

Ожидается высокая (IV класс) пожароопасность лесов и торфяников; в отдельных южных районах сохранится чрезвычайная (V класс) пожароопасность лесов и торфяников.