Штаб для организованного и своевременного проведения уборочной кампании создан в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Штаб для организованного и своевременного проведения уборочной кампании создан в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области 1 июля 2018 года.

Как уточнили в аграрном ведомстве, для обеспечения координации деятельности сельхозтоваропроизводителей по организации уборочных работ и заготовке кормов за каждым районом закреплены ответственные сотрудники минсельхоза.

"Для бесперебойного проведения уборочной кампании в установленные агрономические сроки в регионе продолжается подготовка сельхозтехники, приобретаются горюче-смазочные материалы, - сообщил и.о.министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Алексей Морозов. - Агроснабженческими организациями сформированы графики дежурств сервисных служб, в том числе в выходные дни".

Он также добавил, что в настоящее время аграриями принимаются все необходимые меры по созданию условий для формирования хорошего урожая: проводятся мероприятия по уходу за посевами, продолжается подкормка яровых зерновых культур, междурядная обработка картофеля, овощей и кукурузы, химическая прополка и борьба с вредителями и болезнями растений. "Кроме того, аграрии приступили к заготовке кормов. Предстоит скосить 310,5 тысяч га, в том числе 15 тысяч га естественных сенокосов, 76,5 тысяч га однолетних трав и 219 тысяч га многолетних трав", - подчеркнул и.о. министра.

Как сообщалось в апреле 2018 года, региональный минсельхоз оценивает проведение весенне-полевых работ в текущем году в 5,3 млрд рублей. В структуре затрат большая часть средств пойдет на приобретение новой техники (41%), горюче-смазочных материалов (24%), минеральных удобрений (16%), средства защиты растений (13%), семян (3%).