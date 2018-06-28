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Спорт

Россия обыграла команду Испании в матче ЧМ-2018 после серии пенальти 1 июля

01 июля 2018 19:51  [229] Спорт
Эмблема ЧМ по футболу 2018

Эмблема ЧМ по футболу 2018

Россия обыграла команду Испании в матче Чемпионата мира по футболу-2018 после серии пенальти 1 июля 2018 года.

Матч 1/8 финала с участием сборных России и Испании проходил на стадионе "Лужники" в Москве и стал первым на турнире с дополнительным временем. На 12-й минуте мяч отскочил от ноги защитника российской сборной Сергея Игнашевича и попал в ворота россиян. На 42-й минуте нападающий россиян Артем Дзюба реализовал пенальти. Таким образом, счет к концу второго тайма стал 1:1.

После этого футболистам пришлось сыграть два дополнительных тайма по 15 минут. Однако победитель так и не был выявлен. В итоге была назначена серия пенальти, которая завершилась со счетом 4:3 в пользу России.

Напомним, сборная России вышла из группы впервые за 32 года. Теперь россиянам предстоит сыграть в 1/4 финала с победителем матча Хорватия – Дания, который пройдет на стадионе "Нижний Новгород" вечером 1 июля.

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