Последние новости рубрики Спорт
01 июля 2018 20:51  [67] Матч 1/8 финала ЧМ между Данией и Хорватией стартовал в Нижнем Новгороде 1 июля
01 июля 2018 19:51  [228] Россия обыграла команду Испании в матче ЧМ-2018 после серии пенальти 1 июля
01 июля 2018 14:53  [559] Глеб Никитин встретил прибывшего на матч ЧМ-2018 президента Хорватии в аэропорту "Нижний Новгород" 1 июля
29 июня 2018 18:09  [341] Нижегородское правительство объявило аукцион на строительство ФОКа в Дальнем Константинове за 446 млн рублей
29 июня 2018 15:55  [1078] Никто не заявился на аукцион по аренде участка под спортзал в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
29 июня 2018 14:09  [207] БК "Нижний Новгород" заключил новый контракт с форвардом Сергеем Тороповым
29 июня 2018 10:41  [1251] Нижегородский ФК "Олимпиец" переименовался в "Нижний Новгород"
29 июня 2018 09:59  [813] Сборные Дании и Хорватии планируют прибыть в Нижний Новгород 29 июня
28 июня 2018 18:18  [239] Выпускники нижегородского училища олимпийского резерва получили аттестаты и дипломы 28 июня
28 июня 2018 17:36  [559] Марш швейцарских болельщиков в Нижнем Новгороде перед матчем с Коста-Рикой
Спорт

Матч 1/8 финала ЧМ между Данией и Хорватией стартовал в Нижнем Новгороде 1 июля

01 июля 2018 20:51  [67] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Матч между Данией и Хорватией 1/8 финала Чемпионата мира по футболу стартовал в Нижнем Новгороде 1 июля 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Это предпоследний матч чемпионата, который пройдет на "Стадионе Нижний Новгород". 6 июля нижегородская часть ЧМ завершится матчем между сборными Франции и Уругвая. Напомним, уругвайские футболисты на время мундиаля базируются в г. Бор Нижегородской области.

Победитель сегодняшней игры сыграет в четвертьфинале со сборной России, которая полутора часами ранее в серии пенальти обошла сборную Испании.

Команды Дании и Хорватии пять раз встречались друг с другом. Тренер датчан - Харейде Оге, хорватов – Златко Далич. Напомним, подопечные Далича 21 июня в матче группового этапа, который проходил в Нижнем Новгороде, обыграли сборную Аргентины со счетом 3:0.

Из легенд футбола на стадионе присутствуют датский футболист Петер Шмейхель и хорват Стипе Плетикоса.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph