Матч 1/8 финала ЧМ между Данией и Хорватией стартовал в Нижнем Новгороде 1 июля Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Матч между Данией и Хорватией 1/8 финала Чемпионата мира по футболу стартовал в Нижнем Новгороде 1 июля 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Это предпоследний матч чемпионата, который пройдет на "Стадионе Нижний Новгород". 6 июля нижегородская часть ЧМ завершится матчем между сборными Франции и Уругвая. Напомним, уругвайские футболисты на время мундиаля базируются в г. Бор Нижегородской области.

Победитель сегодняшней игры сыграет в четвертьфинале со сборной России, которая полутора часами ранее в серии пенальти обошла сборную Испании.

Команды Дании и Хорватии пять раз встречались друг с другом. Тренер датчан - Харейде Оге, хорватов – Златко Далич. Напомним, подопечные Далича 21 июня в матче группового этапа, который проходил в Нижнем Новгороде, обыграли сборную Аргентины со счетом 3:0.

Из легенд футбола на стадионе присутствуют датский футболист Петер Шмейхель и хорват Стипе Плетикоса.